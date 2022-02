Les chemins de l’immigration Maison de la polyculture, 14 février 2022, Ormes.

Les chemins de l’immigration

du lundi 14 février au mercredi 20 avril à Maison de la polyculture

Les chemins de l’immigration de Michèle Saint-Rémy autour de sculptures, bas-reliefs et dessin. A partir du 14 février, la Maison de la Polyculture accueille une exposition de l’artiste orléanaise : Michèle Saint Remy. A travers certaines de ces œuvres, essentiellement des bas-reliefs, sculptures et des dessins, l’artiste évoque avec nous un sujet d’actualité: Les Chemins de l’immigration – de la traversée du desert et de la mer à l’arrivée sur une nouvelle terre.. « Mais si j’aime la vie je ne peux oublier qu’elle sait être féroce pour beaucoup, pour les migrants entre autres. Je sais aussi que je dois alors non seulement m’indigner, mais décrire. Et par là essayer d’apporter une petite pierre pour contribuer à témoigner de notre époque. » Informations pratiques Exposition à la Maison de la Polyculture du 14 au 25 février de 14h à 17h ; puis jusqu’au 24 avril sur les horaires d’ouverture du musée et sur Rendez-vous Entrée libre

Entrée libre

Michèle Saint-Rémy – Exposition Artistique

Maison de la polyculture 19 Rue des Chabasses – Ormes Ormes Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T14:00:00 2022-02-14T17:00:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T17:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T17:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T17:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T17:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T17:00:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T17:00:00;2022-02-21T14:00:00 2022-02-21T17:00:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T17:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T17:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T17:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T17:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T17:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T17:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T17:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00