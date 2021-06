Les Chemins de la Tolérance – Exposition L’Estréchure, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, L'Estréchure.

Les Chemins de la Tolérance – Exposition 2021-07-26 – 2021-08-07

L’Estréchure Gard

18h, inauguration de l’exposition exposition présentée à la salle polyvalente du 26 juillet au date non défini et horaires non définis Présentation de l’exposition Les Univers de La Beaumelle avec Patricia Baud, auteur-photographe et Alain Bellet, écrivain, historien Cette exposition nous éclaire sur les contextes historiques et politiques pour mieux situer le siècle des Lumières face aux divers courants de pensées. Chaque panneau retrace la vie, les prises de risques et les difficultés rencontrées par Laurent Angliviel de La Beaumelle, un philosophe des Lumières, né à Valleraugue le 28 janvier 1726, mort à Paris le 17 novembre 1773. L’exposition aborde ses traces, ses quêtes, ses voyages (Genève, Copenhague, Paris, Berlin, Amsterdam, Toulouse), et présente les rencontres majeures de cet homme hors du commun. Alain Bellet retracera la vie de La Beaumelle dans l’histoire générale du 18e siècle, entre les Ombres de l’obscurantisme religieux, la monarchie absolue et les Lumières. Organisateur La communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes, Terres Solidaires 04 66 25 83 41

association-active@wanadoo.fr

