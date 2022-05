Les chemins de la musique. Voir, lire et écouter Fondation Maison des sciences de l’homme Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 21 juin 2022

de 15h00 à 19h00

. gratuit

La Fondation dressera une scène scientifique et artistique pour mettre en mots les sons et les sens. Articulée en 3 temps. cette rencontre réunira auteurs et musiciens qui reviendront sur leur cheminement musical et se clôturera sur un set musical. Programme Musiques à voir 15h-17h30 | Forum de la FMSH Projection en continu de courts documentaires consacrés aux instruments et musique du monde. Musiques à lire 18h-18h30 | Forum de la FMSH Dialogue entre auteurs et musiciens au sujet des musiques du monde européen et de la création d’un lieu unique à Paris, où ces musiques s’accordent entre elles pour rénover le dialogue entre des modèles musicaux très différents. Musique à écouter 18h30-19h | Jardin de la MSH Concert d’Accords croisés avec Rusan Filiztek, chanteur et joueur de saz et de oud en duo avec François Aria, guitariste flamenco Fondation Maison des sciences de l’homme 54 boulevard Raspail 75006 Paris Contact : https://www.fmsh.fr/fr/a-propos/les-chemins-de-la-musique-voir-lire-et-ecouter https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-chemins-de-la-musique-voir-lire-et-ecouter-339028592647

Fondation Maison des sciences de l'homme Adresse 54 boulevard Raspail Ville Paris

