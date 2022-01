Les Chemins de Chatu Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet Drôme Chatuzange-le-Goubet EUR 10 30 Après deux années d’absence, Les Chemins de Chatu reviennent dans le planning annuel. Au rayon des nouveautés, deux parcours seront proposés 8km et 15km. Il sera possible de s’inscrire en solo et en duo sur les deux parcours. nouscontacter@alpizancon.fr +33 6 23 52 37 41 http://www.lescheminsdechatu.fr/ Chatuzange-le-Goubet

