Les cheminées, témoins de l’innovation dans les campagnes du Perche et du Haut Maine à la fin du Moyen Age Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Cyr-la-Rosière

Les cheminées, témoins de l’innovation dans les campagnes du Perche et du Haut Maine à la fin du Moyen Age Saint-Cyr-la-Rosière, 4 février 2023, Saint-Cyr-la-Rosière . Les cheminées, témoins de l’innovation dans les campagnes du Perche et du Haut Maine à la fin du Moyen Age D277 Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne Prieuré de Sainte-Gauburge D277

2023-02-04 14:00:00 – 2023-03-05 17:30:00

Prieuré de Sainte-Gauburge D277

Saint-Cyr-la-Rosière

Orne La cheminée, source de lumière et de chaleur, est présente dans la plupart des habitations, anciennes comme plus récentes, voire très contemporaines. Mais depuis quelle époque peut-on réellement parler de cheminée ? Quels sont ses usages, ses équipements, et que représente-t-elle d’un point de vue symbolique ? l’Écomusée vous propose de découvrir une petite histoire de cet élément architectural depuis le Moyen Age, dans les maisons du Perche et du Haut-Maine La cheminée, source de lumière et de chaleur, est présente dans la plupart des habitations, anciennes comme plus récentes, voire très contemporaines. Mais depuis quelle époque peut-on réellement parler de cheminée ? Quels sont ses usages, ses équipements, et que représente-t-elle d’un point de vue symbolique ? l’Écomusée vous propose de découvrir une petite histoire de cet élément architectural depuis le Moyen Age, dans les maisons du Perche et du Haut-Maine Prieuré de Sainte-Gauburge D277 Saint-Cyr-la-Rosière

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Saint-Cyr-la-Rosière Autres Lieu Saint-Cyr-la-Rosière Adresse Saint-Cyr-la-Rosière Orne Prieuré de Sainte-Gauburge D277 Ville Saint-Cyr-la-Rosière lieuville Prieuré de Sainte-Gauburge D277 Saint-Cyr-la-Rosière Departement Orne

Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-la-rosiere/

Les cheminées, témoins de l’innovation dans les campagnes du Perche et du Haut Maine à la fin du Moyen Age Saint-Cyr-la-Rosière 2023-02-04 was last modified: by Les cheminées, témoins de l’innovation dans les campagnes du Perche et du Haut Maine à la fin du Moyen Age Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière 4 février 2023 D277 Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne Orne Saint-Cyr-la-Rosière

Saint-Cyr-la-Rosière Orne