Les chefs d’œuvres du Kunsthistorisches Museum et du Belvedere de vienne MJC Héritan Mâcon, mardi 9 avril 2024.

Les chefs d’œuvres du Kunsthistorisches Museum et du Belvedere de vienne MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Le Kunsthistorisches Museum et le Belvédère font partie des musées les plus visités au monde.

Leurs collections renferment quelques-uns des plus grands chefs d’œuvre de l’histoire de l’art, de la Tour de Babel de Brueghel et L’Art de la peinture de Vermeer, au Baiser de Klimt ou L’Etreinte de Schiele.

Nous reviendrons sur l’histoire de ces musées, la constitution de leurs collections uniques au monde et nous nous arrêterons sur les œuvres emblématiques qui firent leur renommée.

Animé par Armelle Weirich est docteur en histoire de l’art, spécialiste de la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs en Europe aux XIXe et XXe siècles. Chercheuse, conférencière et autrice, elle a publié de nombreux articles sur les échanges artistiques, la critique d’art et les travaux de divers artistes européens. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 14:30:00

fin : 2024-04-09 19:00:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

L’événement Les chefs d’œuvres du Kunsthistorisches Museum et du Belvedere de vienne Mâcon a été mis à jour le 2024-02-02 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès