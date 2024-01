Les Chefs au naturel : accords mets et vins Scherwiller, dimanche 28 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 18:00:00

fin : 2024-01-28

80 convives partageront un moment convivial et gourmand en dégustant des recettes imaginées par les 12 chefs membres des JRE présents lors de ce moment unique

L’association JRE-France fête ses 50 ans cette année ! Et pour bien commencer cette année 2024, riche en évènements, des chefs membres du réseau JRE-France concocteront lors d’une soirée inédite, des recettes en lien avec les vins naturels du Domaine Achillée. 80 convives partageront un moment convivial et gourmand en dégustant des recettes imaginées par les 12 chefs présents lors de ce moment unique. Cette soirée est basée sur le partage et la découverte : les chefs seront disponibles pour échanger avec chacun autour d’un menu exquis et unique. L’équipe du domaine fera découvrir ses cuvées et pourra ainsi faire déguster des produits de qualité dans un espace chaleureux. Accompagnement en musique par un groupe de talentueux musiciens !

EUR.

50 rue de Dambach

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est contact@achillee.alsace



