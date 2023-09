Les chefferies de l’Ouest Cameroun / À l’arrière des taxis Square des Batignolles Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Du mardi 14 novembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Carte blanche à Marie-Pierre Diéterlé à la médiathèque Edmond Rostand et au square des Batignolles

Pour cette carte blanche proposée

par la médiathèque Edmond Rostand à l’occasion du mois de la photo 2023,

Marie-Pierre Diéterlé expose deux séries dans deux lieux différents du

17e arrondissement : Les chefferies de l’Ouest Cameroun (bibliothèque

Edmond Rostand) reportage exclusif réalisé pour le magazine Géo en mars 2022

et À l’arrière des taxis (square des Batignolles) sur les

passagers des taxis à Paris et à Ouagadougou au Burkina Faso.

Photographe freelance, Marie-Pierre Dieterlé collabore avec la presse française et européenne, les institutions et le monde associatif. En parallèle à ses travaux de commande, elle poursuit des projets documentaires plus personnels, notamment au Cameroun où elle est née. Son dernier livre Cité Gagarine 1961-2020 est paru aux Éditions Loco en 2022.

Square des Batignolles 144 bis, rue Cardinet 75017 Paris

Contact : +33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

© Marie-Pierre Diéterlé