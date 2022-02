Les chauves-souris sont nos amies Vert Vert Catégories d’évènement: Landes

2022-07-28 21:00:00 – 2022-07-28 23:00:00

Vert Landes

Craintes parce que méconnues, les chauves-souris sont pourtant bien utiles : ce sont de véritables insecticides !

Après un temps d’explications concernant la vie et les mœurs des ces petits animaux volants, l’animateur emmènera le groupe voir et surtout entendre des chauves-souris grâce à un détecteur d’ultrasons.

Animation gratuite avec le soutien financier du Département de la Gironde.

