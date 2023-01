Les chauves-souris sont nos amies Saint-Symphorien Saint-Symphorien Saint-Symphorien Catégories d’Évènement: Gironde

2023-08-16 21:30:00 – 2023-08-16 23:30:00 Saint-Symphorien

Gironde Saint-Symphorien EUR Ce sont des animaux mal connus : les chauves-souris vivent-elles toujours la nuit ? Que mangent-elles ? Où sont-elles en hiver ? Sont-elles dangereuses ? C’est à toutes ces questions et à bien d’autres que l’animateur répondra au cours de cette soirée. Puis une petite balade avec un détecteur d’ultra-sons en main permettra de voir et d’entendre quelques chauves-souris.

Animation gratuite à partir de 6 ans, avec le soutien financier du Département de la Gironde. Places limitées, réservation obligatoire.

Animation gratuite à partir de 6 ans, avec le soutien financier du Département de la Gironde. Places limitées, réservation obligatoire.

