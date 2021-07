Garein Garein Garein, Landes Les chauves-souris sont nos amies Garein Garein Catégories d’évènement: Garein

Landes

Les chauves-souris sont nos amies Garein, 6 août 2021-6 août 2021, Garein. Les chauves-souris sont nos amies 2021-08-06 – 2021-08-06

Garein Landes Garein Rarement aperçues, faisant souvent peur, les chauves-souris sont pourtant des animaux qui gagnent à être mieux connues.

Après un temps d’explications sur la vie et les mœurs de ces animaux nocturnes l’animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous emmènera pour une petite balade pour voir et même écouter des chauves-souris grâce à un détecteur d’ultrasons.

