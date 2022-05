Les chauves-souris sont nos amies, 15 juillet 2022, .

Les chauves-souris sont nos amies

2022-07-15 – 2022-07-15

EUR Souvent craintes car méconnues, les chauves-souris peuplent nos villes et nos campagnes.

Véritables “insecticides” naturels, elles sont d’une grande utilité.

Après un temps pour expliquer la vie et les mœurs des chauves-souris, l’animateur emmènera les participants à la rencontre de ces petits animaux volants qu’il sera possible de voir et même d’écouter grâce à un détecteur d’ultrasons

Inscription obligatoire, places limitées.

