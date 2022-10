Les chauves-souris, nos voisines insoupçonnées Aix-en-Provence, 24 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Les chauves-souris, nos voisines insoupçonnées

2022-11-24 18:30:00 – 2022-11-24 20:00:00

La nuit, alors que les enfants vont au lit et que la ville prend une tournure festive, un ballet silencieux prend place au-dessus de nos têtes. Les avez-vous vu voler, piquer, tourbillonner à la recherche de leurs proies ? Non-non pas des cous à saigner, comme Dracula, car nos chauve-souris d’ici sont insectivores ! Moustiques, moucherons, papillons de nuit et autres insectes volants sont à leur menu. Dans notre ville, noctules, pipistrelles et autres chiroptères sont au rendez-vous. Mais comment savoir qui est qui la nuit quand tous les chats sont gris ? Comment font les scientifiques pour les comptabiliser et les observer ? Sont-elles partout dans la ville ? Peut-on les trouver tout le long du Parc Naturel Urbain ? C’est ce qu’a tenté de démêler le Muséum d’Histoire Naturelle de Aix-en-Provence, en partenariat avec l’Institut Méditerranéen de biodiversité et d’écologie, et le Groupe des Chiroptères de Provence.

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence vous propose une conférence animée par Cécile Albert Chargée de Recherches IMBE et Laurent Grima, chargé d’étude sur les chiroptères pour l’ABC d’Aix-en-Provence

