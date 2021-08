Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Les chauves-souris de l’abbaye | Le Bel Automne Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Côtes-d'Armor

Les chauves-souris de l’abbaye | Le Bel Automne Bon Repos sur Blavet, 30 octobre 2021, Bon Repos sur Blavet. Les chauves-souris de l’abbaye | Le Bel Automne 2021-10-30 19:00:00 – 2021-10-30

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021).

En partenariat avec l’Abbaye de Bon-Repos. A 19h : Les chauves-souris de l’abbaye

Balade nocturne avec Florence Rubens, de la Maison de la Chauve-Souris de Kernascléden. Connaissez-vous la différence entre une barbastelle et un oreillard ? Déambulez dans l’abbaye et les environs pour mieux connaître le monde intrigant des chauves-souris, en cette veille de la Samain.

8€/pers. Durée : 1h30. Sur réservation. Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021).

En partenariat avec l’Abbaye de Bon-Repos. A 19h : Les chauves-souris de l’abbaye

Balade nocturne avec Florence Rubens, de la Maison de la Chauve-Souris de Kernascléden. Connaissez-vous la différence entre une barbastelle et un oreillard ? Déambulez dans l’abbaye et les environs pour mieux connaître le monde intrigant des chauves-souris, en cette veille de la Samain.

8€/pers. Durée : 1h30. Sur réservation. Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bon Repos sur Blavet Adresse Ville Bon Repos sur Blavet lieuville 48.24222#-3.12263