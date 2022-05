Les chauves-souris de la Tuilerie

Les chauves-souris de la Tuilerie, 21 août 2022, . Les chauves-souris de la Tuilerie

2022-08-21 16:00:00 – 2022-08-21 17:00:00 La Tuilerie vous propose une visite aux abords du bâtiment pour découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chiroptères. L’occasion de répondre à vos questions sur nos petites habitantes volantes. Découvrez la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chiroptères. L’occasion de répondre à vos questions sur nos petites habitantes volantes. La Tuilerie vous propose une visite aux abords du bâtiment pour découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chiroptères. L’occasion de répondre à vos questions sur nos petites habitantes volantes. ©Pays Loire Val d’Aubois dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville