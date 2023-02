Les chauves-souris : architectes des grottes et mémoire des hommes Rue du Musée Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-03-10 18:30:00

Dordogne Conférence animée par Laurent Bruxelles, directeur de recherche au CNRS (TRACES, Toulouse), UMR 5608 Un événement en partenariat avec les rencontres RIK-RAK (Rencontres Informelles de Karstologie Rassemblant les Amis du Karst) Pour tous publics. Réservation obligatoire avec affluences. Conférence animée par Laurent Bruxelles, directeur de recherche au CNRS (TRACES, Toulouse), UMR 5608. Réservation obligatoire avec affluences. ©Marcel Langthim de Pixabay

