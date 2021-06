LES CHAUVE-SOURIS, DES HÔTES PAS COMME LES AUTRES Thonne-le-Thil, 26 juin 2021-26 juin 2021, Thonne-le-Thil.

Thonne-le-Thil Meuse Thonne-le-Thil

Au Fort du Chenois, des Hôtes pas comme les autres …

Le Samedi 26 Juin sera l’occasion de découvrir le Fort du Chenois à Thonne le Thil sous deux points de vue. Si le premier regard sera historique et militaire, le second angle sera plus environnemental avec la découverte des nouvelles utilisatrices des lieux que sont les Chauves-souris. En effet cet ancien ouvrage de la ligne Maginot, outre ces équipements militaires assez particuliers, est aujourd’hui un refuge pour des espèces sensibles et protégées. C’est à ce titre qu’il est intégré au réseau européen de sites Natura 2000 et aux Espaces Naturels Sensibles du Département de la Meuse.

Une visite aux abords du Fort à la tombée de la nuit

Cette animation, à l’initiative du Département de la Meuse et de la CODECOM en charge des sites Natura 2000, sera donc faite à deux voix par le Cercle Historique du Chenois et par la CPEPESC pour les Chauves-souris. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir les particularités de ces Mammifères souvent

victimes d’idées reçues… Compte tenu de la sensibilité de ces espèces et de la période (élevage des jeunes), l’animation se déroulera uniquement aux abords du Fort. Vous pourrez cependant pouvoir en observer en chasse à la tombée de la nuit aux alentours du Fort en lisière forestière et peut être même les « écouter »…

Inscription obligatoire au 06.43.68.91.00. Point de RDV devant la mairie de Thonne le Thil, prévoir des vêtements adaptés.

+33 6 43 68 91 00

Loïc Lambert

