La Fête des Passeurs Les Chaumes, Bords de Vienne Nouâtre, 6 juillet 2024, Nouâtre.

Nouâtre,Indre-et-Loire

Initiée en 2022 dans le cadre du Festival de Vienne, la Fête des Passeurs de Nouâtre revient cette année. L’idée de cette fête est de redonner vie aux bords de Vienne qui furent jadis très actifs ; des centaines de bateaux y passaient autrefois, y commerçaient et rythmaient la vie du village..

Samedi 2024-07-06 11:00:00 fin : 2024-07-06 23:00:00. EUR.

Les Chaumes, Bords de Vienne

Nouâtre 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Initiated in 2022 as part of the Festival de Vienne, the Fête des Passeurs de Nouâtre is back again this year. The idea behind the festival is to bring the banks of the Vienne back to life, where hundreds of boats once passed through, trading and giving rhythm to village life.

Iniciada en 2022 en el marco del Festival de Vienne, la Fête des Passeurs de Nouâtre vuelve este año. La idea de esta fiesta es dar un nuevo aliento a las orillas del Vienne, antaño llenas de actividad. Por aquí pasaban cientos de barcos que comerciaban y daban ritmo a la vida de los pueblos.

Das 2022 im Rahmen des Vienne-Festivals ins Leben gerufene « Fête des Passeurs de Nouâtre » kehrt dieses Jahr zurück. Die Idee dieses Festes ist es, die Ufer der Vienne, die einst sehr aktiv waren, wiederzubeleben; Hunderte von Booten fuhren hier früher vorbei, trieben Handel und bestimmten den Rhythmus des Dorflebens.

