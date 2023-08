JEP : Briqueterie des Chauffetières Les Chauffetières L’Hôme-Chamondot, 17 septembre 2023, L'Hôme-Chamondot.

L’Hôme-Chamondot,Orne

Dernière briqueterie artisanale de l’Orne encore en activité, datant de 1760. Laurent Fontaine est la quatrième génération (de père en fils depuis1890). Visite guidée sur réservation..

2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 14:00:00. .

Les Chauffetières RN 12

L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie



Orne’s last remaining artisanal brickworks, dating back to 1760. Laurent Fontaine is the fourth generation (from father to son since 1890). Guided tour on reservation.

La última fábrica de ladrillos tradicional de la región de Orne, que data de 1760. Laurent Fontaine es la cuarta generación (de padre a hijo desde 1890). Visita guiada previa concertación.

Die letzte handwerkliche Ziegelei im Departement Orne, die noch in Betrieb ist und aus dem Jahr 1760 stammt. Laurent Fontaine ist die vierte Generation (vom Vater auf den Sohn seit 1890). Führungen nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme