Les Chats Pelés Exposition Rue du 11 Novembre 1918 (accès derrière l’église) Blanzy, samedi 17 février 2024.

Les Chats Pelés Exposition Rue du 11 Novembre 1918 (accès derrière l’église) Blanzy Saône-et-Loire

Ils sont deux. Ils se sont connus en 1984 sur les bancs de l’École Estienne et ne se sont plus quittés. Ils mènent chacun une carrière solo, Christian Olivier en tant que chanteur-leader des Têtes raides et Lionel Le Néouanic en tant qu’auteur-illustrateur d’ouvrages jeunesse Je ne parle pas de livres pour enfants mais de livres pour l’enfance (…). Plus que des réponses, je souhaite offrir des questions. Le fondement de mon travail, c’est l’envie de jouer.

C’est aussi celle des Chats. Graphisme, sculpture, volumes, dessins, tout leur travail est réalisé à quatre mains. Leur style poétique est inimitable, proche de l’art brut, mais les livres qu’ils ont réalisés ensemble se comptent sur les doigts de la main. Le plus emblématique est Au boulot, aux éditions du Seuil, mettant en scène dans un format géant quelques professions fantasmées par nos chats pelés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00

Rue du 11 Novembre 1918 (accès derrière l’église) Les Haras de Blanzy

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté moustacha.asso@gmail.com

L’événement Les Chats Pelés Exposition Blanzy a été mis à jour le 2024-02-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II