Les Chatouilles ou la danse de la colère Théâtre Silvia Monfort, 24 novembre 2021, Saint-Brice-sous-Forêt.

**Une pièce d’Andréa Bescond** **Mise en scène :** Éric Métayer **Avec :** Déborah Moreau **Production :** JMD Production **Durée :** 1h40 ### La presse en parle « Il y a de la sauvagerie dans sa grâce. Un mélange de pudeur, de franchise, d’humour et de sagesse. » **Le Figaro** ### Résumé Un seul en scène poignant, nécessaire et toujours d’actualité. Après 5 années de triomphe, de nombreuses récompenses dont le Molière du Seul(e) en Scène 2016 et deux Césars 2019 pour son adaptation cinématographique, Les Chatouilles ou la danse de la colère d’Andréa Bescond revient à la Scène. Les mots et la danse s’entremêlent. C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a été volée par un “ami de la famille”. Une jeune fille qui cherche des réponses à ses questions et les trouve progressivement avec son corps. Quand les mots ne suffisent plus, la dance est son moyen de survie. A travers une mise en scène subtile d’Éric Métayer, Déborah Moreau incarne à elle seule plus d’une dizaine de personnages. Avec justesse et humour, elle nous emporte dans un grand huit émotionnel et nous fait redécouvrir cette œuvre toujours aussi puissante, bouleversante et indispensable.

Tarif : 12€

Un spectacle bouleversant et indispensable, signé Andréa Bescond avec Déborah Moreau.

Théâtre Silvia Monfort 12 rue pasteur saint-brice-sous-forêt Saint-Brice-sous-Forêt Val-d’Oise



