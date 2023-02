LES CHATOUILLES AVEC ANDREA BESCOND LA LUCIOLE, 11 février 2023 00:00, MERY SUR OISE.

LES CHATOUILLES AVEC ANDREA BESCOND LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLERE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-02-11 21:00. Tarif : 27.5 27.5 euros.

LA LUCIOLE MERY SUR OISE Val-d’Oise . VILLE DE MERY SUR OISE (PLATESV-R-2022-005466) PRESENTE : ce spectacle. C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a été volée par un « ami de la famille ». Une jeune fille qui cherche des réponses à ses questions et les trouve progressivement avec son corps. Une danseuse qui se bat avec sa sensibilité. C’est l’histoire d’une lente reconstruction. Créé en 2014 au Théâtre du Chêne Noir, Les chatouilles ou la danse de la colère a été depuis couronné de succès : prix « jeune talent théâtre » de la SACD, prix de l’interprétation féminine du festival d’Avignon Off 2014, Molière 2016 du Seul(e) en scène et lauréat du prix du jeune théâtre de l’Académie française en 2016. Adapté au cinéma, Les chatouilles ou la danse de la colère a été consacré par deux César (meilleure adaptation et meilleur second rôle féminin – Karin Viard). Andréa Bescond passe aujourd’hui le flambeau à Deborah Moreau, sublime interprète de cette histoire terrible, émouvante et parfois drôle. Interprétée par Déborah Moreau Une pièce d’ Andréa Bescond Mise en scène Éric Métayer Ouverture des portes à 20 heures.Parking gratuit.. Andréa Bescond

