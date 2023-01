Les châteaux à vélo ! Léognan, 4 février 2023, Léognan .

Les châteaux à vélo !

149 Avenue de Cadaujac Château La Louvière Léognan Gironde Château La Louvière 149 Avenue de Cadaujac

2023-02-04 – 2023-06-30

Château La Louvière 149 Avenue de Cadaujac

Léognan

Gironde

À vélo électrique ou classique, Pascale vous emmène tranquillement en balade à vélo pour visiter les beaux Châteaux de Bordeaux sur la Route des Crus Classés de Graves, et déguster de bons vins rouges et blancs secs. Prenez le temps de regarder, c’est tout simplement superbe !

Technicienne du vin, elle a plaisir à vous faire découvrir ces magnifiques Châteaux, leurs vignes aux cépages emblématiques & les terroirs de Pessac-Léognan. On s’arrête ça et là sur le parcours pour visiter des châteaux, déguster et aller à la rencontre du propriétaire.

À l’allure du vélo, vous imprégnez de l’univers des vins de Bordeaux et de Pessac-Léognan en particulier, du travail du vigneron et des procédés de vinifications. Il y a tellement à découvrir !

+33 6 45 22 28 27 Les Ateliers au Château

©Elizabeth Roger

