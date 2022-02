Les Chasse-Patates Allende !, 9 mars 2022, Mons-en-Barœul.

Les Chasse-Patates

Allende !, le mercredi 9 mars à 20:00

Le «Rock’n’Roule», le petit dernier du jargon cycliste !!! Après plusieurs saisons de classiques, d’étapes et de tours de piste à la force du mollet, « LES CHASSE-PATATES » gravent leurs propres sillons sur un disque rond où ils prennent la roue des plus grands champions: Raymond Poulidor, Bernard Hinaud, Eddy Merckx, Daniel Mangeas… En pleine échappée, au cœur du peloton ou devant la voiture balai, venez encourager les coureurs les plus déjantés du rock’n’roule, Laurent Mignon, Guillaume Traîneur, Éric Van der de Poel et Jean Bernard François ! Au détour d’un ravito ou à l’approche de la flamme rouge vous aurez peut être la chance de croiser leur coach musical Didier Guimard ainsi que leurs équipiers de talents, Didier Super Robic, Fred Beaumocassin et Luigi Di Campionossimo. Laissez-vous guider par les commentaires éclairés de Jean Paul Chaine et de Patrick Chapatte tout en suivant la cadence des Soeurs Longo, les ambianceuses les plus rapides de la course ! Le titre de leur album «Fais du Vélo» résume à lui seul ce condensé de tubes à Rustine ! Alors, pour fêter sa sortie, mesdames et messieurs, rendez-vous sur la ligne de départ, attention, 3,2,1…

Tarif plein 15€ / Tarif réduit 12€

Le «Rock’n’Roule», le petit dernier du jargon cycliste !!!

Allende ! 2 Place de l’Europe, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:00:00