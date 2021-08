Les Chartrons, renouveau d’un quartier viticole. Quartier des Chartrons, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Les Chartrons, renouveau d’un quartier viticole.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quartier des Chartrons

### Une visite le long de la Garonne et de la rue Notre-Dame pour en découvrir plus sur le passé de ce quartier de négociants, son histoire viticole et son attractivité actuelle. Retrouvez votre guide à l’angle du Cours Xavier Arnozan et du Quai des Chartrons et suivez-la à la découverte du quartier historique des Chartrons. Au programme; plongée dans l’histoire viticole qui a fait la renommée du quartier, flânerie dans la Rue Notre-Dame, découverte du Port de la Lune et de superbes points de vue… Cette visite sera ponctuée d’une dégustation de vins, en option (15€/pers).

Gratuit. Durée : 1h30. Tarif libre et conscient.

Quartier des Chartrons 1 quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00