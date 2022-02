Les Charrois Gourmands Lantignié Lantignié Catégories d’évènement: Lantignié

Rhône

Les Charrois Gourmands Lantignié, 11 juin 2022, Lantignié. Les Charrois Gourmands Place du Village Les Charrois Gourmands Lantignié

2022-06-11 – 2022-06-11 Place du Village Les Charrois Gourmands

Lantignié Rhône Lantignié EUR Au milieu des vignes de charrois en charrois, randonnée gastronomique sur 6 km. Vous dégustez une cuisine raffinée accompagnée des meilleurs vins de Lantignié. Animations musicales différentes à chaque halte. Réservation obligatoire. contact@charroisgourmands.com http://www.charroisgourmands.com/ Place du Village Les Charrois Gourmands Lantignié

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Lantignié, Rhône Autres Lieu Lantignié Adresse Place du Village Les Charrois Gourmands Ville Lantignié lieuville Place du Village Les Charrois Gourmands Lantignié Departement Rhône

Lantignié Lantignié Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lantignie/

Les Charrois Gourmands Lantignié 2022-06-11 was last modified: by Les Charrois Gourmands Lantignié Lantignié 11 juin 2022 Lantignié rhône

Lantignié Rhône