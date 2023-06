Trois tranches de pain perdu Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry, 17 septembre 2023, Chambéry.

Une lecture musicale de et par Dominique Sampiero et Pierre Badaroux

Trois tranches de pain perdu, c’est d’abord un recueil de trois nouvelles écrites par Dominique Sampiero, paru aux Editions Cours Toujours.

Trois tranches de vie pétries de secrets, d’humanité et d’espoir, trois personnages et un ami commun : le pain perdu, dit « pain crotté » dans le Nord de la France, un pain rédempteur, consolateur et finalement fondateur.

Les deux artistes s’emparent du premier de ces récits – A quoi rêve l’ombre qui me ressemble – et dans une improvisation complice, évoquent avec tendresse, au plus près de la fêlure, le personnage à sa fenêtre, la grand-mère de l’auteur. Contrebasse et voix se mêlent et nous transportent dans cette langue cristalline, où tout fait sens et signe, et dans cette musique qui incarne autant qu’elle se distance.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 39 44 http://musees.chambery.fr/ http://www.chambery.fr/musees Jean-Jacques Rousseau séjourne dans le vallon des Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742. Composé d’une maison et d’un site naturel préservé, ce lieu incarne la formation de la personnalité de l’un des plus grands écrivains de langue française du siècle des Lumières. Parc de stationnement sur place. Parking en bas du vallon. Navettes de minibus au départ du musée des beaux-arts, place du palais de justice, et retour des Charmettes le 20 et le 21/09 toutes les heures.

