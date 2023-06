Visite en musique « La Touche animalière » Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry, 3 juin 2023, Chambéry.

Visite en musique « La Touche animalière » Samedi 3 juin, 14h00, 15h15 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Nombre de places limité, inscriptions obligatoires

Fruit d’un travail collaboratif entre les élèves des classes de clavecin, de composition et d’Arts Plastiques de la Cité des arts de Chambéry, orienté vers l’idée de Nouveauté (dans l’écriture, la technique de traitement du son et de l’image), notre voyage avec l’instrument d’hier et de demain commence ici, au doux chant des rossignols, coucous, fauvettes, linottes, hirondelles, tourterelles…

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.79.68.58.45 »}, {« type »: « email », « value »: « publics.musees@mairie-chambery.fr »}] Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742 où il découvre les plaisirs de la nature, s’adonne à sa passion pour la musique et poursuit son éducation, tant bien théorique que sentimentale, aux côtés de « Maman ». Véritable écrin de biodiversité, la maison des Charmettes est entourée d’un jardin botanique, d’un verger et d’une vigne conservatoires, ainsi que d’un rucher. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T14:45:00+02:00

2023-06-03T15:15:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

© Ville de Chambéry