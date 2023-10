Les Charmettes à la nuit tombée Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry, 13 mai 2023, Chambéry.

Venez découvrir Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, dans l’atmosphère mystérieuse de la soirée à l’occasion de la Nuit des musées.

Une visite flash accompagnée par une médiatrice à : 20h / 20h30 / 21h / 21h30 / 22h.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 chemin des Charmettes, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 39 44 http://www.chambery.fr/ Maison où séjourna Jean-Jacques Rousseau avec Madame de Warens de 1736 à 1742. A partir de l’époque révolutionnaire, la maison devient un lieu de pèlerinage pour les visiteurs du monde entier et de nombreuses célébrités (George Sand et Alphonse de Lamartine racontent avec émotion leur visite). Elle est devenue propriété de la Ville de Chambéry en 1905. Jardin botanique. Parcours thématiques pour smartphones. Visites guidées et audio-guidées en FR, GB et IT.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Didier Gourbin / Grand Chambéry