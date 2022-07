Rencontre littéraire avec les écrivaines Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman. Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Rencontre littéraire avec les écrivaines Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman. Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, 17 septembre 2022, Chambéry. Rencontre littéraire avec les écrivaines Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman. Samedi 17 septembre, 15h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau

Entrée libre

L’expression d’une vérité de soi dans l’autobiographie, invention rousseauiste, a-t-elle toujours le même sens aujourd’hui ? Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parc de stationnement sur place. Parking en bas du vallon. Navettes de minibus au départ du musée des beaux-arts, place du palais de justice, et retour des Charmettes le 20 et le 21/09 toutes les heures.

04 79 33 39 44 http://musees.chambery.fr/ http://www.chambery.fr/musees Jean-Jacques Rousseau séjourne dans le vallon des Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742. Composé d’une maison et d’un site naturel préservé, ce lieu incarne la formation de la personnalité de l’un des plus grands écrivains de langue française du siècle des Lumières. L’expression d’une vérité de soi dans l’autobiographie, invention rousseauiste, a-t-elle toujours le même sens aujourd’hui ? Mazarine Pingeot est écrivaine et enseigne la philosophie à l’Université Paris 8 et à l’IEP de Bordeaux. Elle explore régulièrement dans ses romans les thèmes de la famille, de l’enfance, à travers une écriture qui aborde l’intime et l’autobiographie tout en défendant le droit à la vie privée. Elle est l’autrice de nombreux romans, dont Bouche Cousue (Julliard, 2005), Pour mémoire (Julliard, 2011), Se taire (Julliard, 2019), Et la peur continue (Mialet Barrault, 2021). Elle publie l’essai La Dictature de la transparence chez Robert Laffont en 2016. Nathalie Kuperman a reçu le prix de la Closerie des Lilas pour Les raisons de mon crime (Gallimard, 2012), elle est également l’autrice de La loi sauvage, Nous étions des êtres vivants (Gallimard, 2014), Je suis le genre de fille (Gallimard, 2018), On était des poissons (Flammarion, 2021). Le style incisif de Nathalie Kuperman excelle à mettre le doigt sur les aspérités du monde contemporain. Tout en précision, subtilité, sans concession – et avec humour. « Le deal était de dire toute la vérité. Pour autant, j’avais besoin de passer par la fiction, sinon cela n’aurait eu aucun intérêt. » Nathalie Kuperman Modérateur : Nathalie Gendrot Evénement organisé dans le cadre du Festival Vis-à-Vis (4-5 juin, 2-3 juillet, 17-18 septembre) aux Charmettes. Programmation conçue avec le Circolo dei lettori de Turin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T15:00:00+02:00

2022-09-17T16:00:00+02:00 Ville de Chambéry

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Adresse 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Chambéry lieuville Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Departement Savoie

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Rencontre littéraire avec les écrivaines Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman. Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 2022-09-17 was last modified: by Rencontre littéraire avec les écrivaines Mazarine Pingeot et Nathalie Kuperman. Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 17 septembre 2022 Chambéry Les Charmettes maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Chambéry Savoie