Les Charmettes : visite flash « autour des Confessions » Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, 17 septembre 2022, Chambéry. Les Charmettes : visite flash « autour des Confessions » Samedi 17 septembre, 14h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Partez à la découverte de Jean-Jacques Rousseau autour des « Confessions » Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parc de stationnement sur place. Parking en bas du vallon. Navettes de minibus au départ du musée des beaux-arts, place du palais de justice, et retour des Charmettes le 20 et le 21/09 toutes les heures.

04 79 33 39 44 http://musees.chambery.fr/ http://www.chambery.fr/musees Jean-Jacques Rousseau séjourne dans le vallon des Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742. Composé d’une maison et d’un site naturel préservé, ce lieu incarne la formation de la personnalité de l’un des plus grands écrivains de langue française du siècle des Lumières. « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de sa nature ; et cet homme, ce sera moi ». C’est ainsi que Rousseau évoque son entreprise dans la rédaction des Confessions.

