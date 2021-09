LES CHARIOTS DE FEU Collège des Bernardins, 16 octobre 2021, Paris.

LES CHARIOTS DE FEU

Collège des Bernardins, le samedi 16 octobre à 17:00

À partir de 14 ans Atelier en famille ou individuel Il y a plus d’un siècle, Paris accueillait pour la première fois les Jeux olympiques. Découvrez l’aventure parallèle de deux athlètes britanniques qui se servent du sport pour mener, chacun, leur combat… une ode à l’esprit sportif et au dépassement de soi, à (re)découvrir en famille ou entre amis ! D’Hugh Hudson, 1981 Avec Ben Cross, Ian Charleson, Ian Holm, Brad Davis, John Gielgud Durée du film : 1h58 Synopsis : 1924. Deux athlètes britanniques triomphent aux Jeux olympiques de Paris. Il y a là plus qu’un simple exploit sportif : des raisons profondes les ont menés l’un et l’autre à la victoire. Harold Abrahams est juif et court pour combattre l’adversité qu’il a endurée à l’université de Cambridge. Eric Liddell, écossais, fils d’un missionnaire en Chine, court pour la gloire de Dieu. Le film est tiré d’une histoire vraie. La projection sera suivie d’un temps d’échange et de débat pour décrypter le film. Bande annonce Pour aller plus loin Sabine de La Moissonnière, Éduquer par le cinéma, Tome 1&2, éditions Le Centurion, Paris, 2020 Radio Notre-Dame – Écoute dans la nuit, 11 mars 2021 : Quels sont les films qui vous ont fait grandir ? Avec Jean-Damien Bouyer et Sabine de la Moissonnière Ciné-club, qu’est-ce que c’est ? Des ateliers pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face aux films, interroger l’Homme dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de contempler ! Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, d’échanges et de débat. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-chariots-de-feu

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

