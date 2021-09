Sauvian Sauvian Hérault, Sauvian LES CHAPITEAUX DU LIVRE – EXPOSITION CLAIRE DÉ: À QUOI ON JOUE… SAPERLIPOPETTE ! Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Photographe et plasticienne, Claire Dé s'empare joyeusement du quotidien pour métamorphoser les objets ordinaires en objets artistiques.

LES CHAPITEAUX DU LIVRE – EXPOSITION CLAIRE DÉ: À QUOI ON JOUE… SAPERLIPOPETTE !

Photographe et plasticienne, Claire Dé s'empare joyeusement du quotidien pour métamorphoser les objets ordinaires en objets artistiques.

Vernissage de l'exposition en présence de l'artiste le Samedi 2 Octobre à 11 H

