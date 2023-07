Stage d’improvisation : Corporelle et théâtrale Les Chapelles Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier Stage d’improvisation : Corporelle et théâtrale Les Chapelles Saint-Astier, 10 juillet 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Stage d’improvisation corporelle et théâtrale, public 9-16 ans.

9h-17h, Les Chapelles. ETSEM & Collectif Kraken Mécanique 06 81 92 18 15.

Les Chapelles

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Body and theatrical improvisation workshop, for 9-16 year-olds.

9am-5pm, Les Chapelles. ETSEM & Collectif Kraken Mécanique 06 81 92 18 15 Curso de improvisación física y teatral, para jóvenes de 9 a 16 años.

de 9.00 a 17.00 h, Les Chapelles. ETSEM y Colectivo Kraken Mécanique 06 81 92 18 15 Praktikum in Körper- und Theaterimprovisation, Zielgruppe 9-16 Jahre.

