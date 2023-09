Cet évènement est passé Ouverture des chapelles au public Les Chapelles de Briec Briec Catégories d’Évènement: Briec

Finistère Ouverture des chapelles au public Les Chapelles de Briec Briec, 16 septembre 2023, Briec. Ouverture des chapelles au public 16 et 17 septembre Les Chapelles de Briec Toutes les chapelles de Briec seront ouvertes aux visiteurs lors de cette édition des Journées Europénnes du Patrimoine pour découvrir l’histoire des monuments mais aussi leurs environs, souvent hauts lieux de belles balades. Les Chapelles de Briec 29510 Briec Briec 29510 Finistère Bretagne https://www.briec.bzh/patrimoine-religieux/ Le patrimoine architectural religieux de Briec se compose d’une église et 8 chapelles :

– L’église Saint Pierre – La chapelle Notre-Dame d’Illijour

– La chapelle Saint Sébastien

– La chapelle Saint Corentin (ou chapelle du Kreisker)

– La chapelle Sainte-Cécile

– La chapelle Saint-Vénec

– La chapelle de la Madeleine

– La chapelle Saint Egarec

– La chapelle Saint Guénolé (ou chapelle du Trolez) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Briec, Finistère

