avec Loop, Trad & EMMAUS Les Chapelles, 24110 Saint-Astier, France, Saint-Astier (24) Les Chapelles, 24110 Saint-Astier, France, 24110 Saint-Astier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39872 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Du Vent dans Les Jambes propose Vendredi 16 Décembre aux Chapelles à Saint Astier 18h-20h Atelier « Guider, être guidé-e? » avec Agathe Cauchois (danseuse) et Lionel Bianevicz (musicien, danseur) 21h-23h (environ) Bal solo avec Loop Trad & Emmaüs Tarifs et inscriptions: atelier seulement 20€ bal seulement 8€ Atelier+Bal 25€ Info/inscription pour l’atelier/bal au 06 40 99 84 37 Possibilité de quelques couchages à 25€ sur place réservations au 06 87 81 27 61 source : événement Atelier « Guider, être guidé-e » et Bal trad parsemé d’impro publié sur AgendaTrad

