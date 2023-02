Création d’un chapeau en feutre : moulage, broderie, assemblage Les Chapeautées Mercus-Garrabet Catégories d’Évènement: Ariège

Je présenterai les différentes étapes de création et de réalisation d'un chapeau en feutre brodé;

Démonstration de moulage du feutre à la vapeur : passage à l’étuve, modelage sur une forme en bois, modelage à “main levée”

Broderie et applications : choix des broderies, réalisation, applications de motifs anciens

Laitonnage du bord : fixation d’un fil de laiton pour rigidifier les bors et lui donner sa forme

Montage de la calotte sur du bord; assemblage des deux parties du chapeau (la calotte et le bord), pose du ruban

Pose du gros grain : ajustement de l’entrée de tête

Finition

Je prépararai d’avance plusieurs étapes pour “éviter” les temps d’attente…

