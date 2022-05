Les Chaos Ambiants Uchon, 25 juin 2022, Uchon.

Les Chaos Ambiants Uchon

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25 20:00:00

Uchon Saône-et-Loire Uchon

EUR Les Chaos Ambiants tire son origine des chaos granitiques des rochers du Carnaval de Uchon, commune de Bourgogne surnommé la Perle du Morvan. Les Chaos Ambiants évoquent également les milieux naturels menacés par le réchauffement climatique. Enfin, Ambiant se rapporte au genre musical de l’événement. Le théâtre de verdure de la commune d’Uchon accueillera Les Chaos Ambiants un événement associant musique ambiante, installation artistique et patrimoine. Ce projet vise à composer avec les lieux un environnement sonore joué par les musiciens ROMAN DELORE, EVEX, METSHKA et MYLES DILLON, venus de Paris et Bruxelles. MARTIN DE COQ MATINE, plasticien vivant et travaillant dans le Morvan, proposera une installation inspirée de la rencontre de la végétation avec les vestiges de l’ancien château. Une journée dédiée à la découverte du patrimoine de Uchon, de la scène électronique européenne et celle de l’art contemporain. Une journée pour mettre en avant les producteurs locaux mobilisés en faveur du circuit-court et les acteurs qui agissent pour la préservation et la protection de l’environnement. Une journée en immersion dans le Parc naturel du Morvan dans le respect et la valorisation des patrimoines naturels et culturels. Cet événement privilégie un format restreint pour assurer un confort optimal à l’écoute, à la rencontre et au déplacement ; une scène unique pour promouvoir des artistes émergents et confirmés ; un cadre naturel propice à la découverte d’œuvres musicales et d’installations artistiques; une démarche écologiquement responsable pour limiter son impact environnemental.

pauza.asso@gmail.com https://pauza.org/

