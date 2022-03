Les chants ouvriers et populaires Salle Olympe de Gouges Paris Catégories d’évènement: île de France

Rendez-vous à la Mairie du 11e avec trois chorales, les Chorales populaires de Paris et de Lyon, ainsi que le chœur Peuple et Chansons de Brest. Les trois chorales reprendront des chants ouvriers et populaires. Chacune abordera, par des chants anciens ou contemporains, un thème en lien avec l’épisode historique de la Commune de Paris. La Chorale populaire de Lyon évoquera les prémisses de la Commune avec Les Canuts et La marche des Canuts ainsi que Chant utile de Julien Clerc. Le chœur Peuple et Chansons, de Brest, rappellera l’importance des femmes et des travailleurs dans ce mouvement à travers Le Chant des Ouvriers, Les Penn Sardines et L’Hymne des Femmes. La Chorale populaire de Paris soulignera l’impact de la Commune au-delà de la France avec des chants d’Europe et même d’Amérique latine, La Varsovienne, El pueblo unido (Chili) ou encore Le front des travailleurs (Allemagne). Des chants emblématiques de la Commune seront également repris par les trois chœurs réunis, le Temps des Cerises, La Semaine sanglante et L’Internationale. Elles reprendront aussi plusieurs pièces extraites de la grande fresque A l’assaut du Ciel, écrite par Henri Bassis pour les textes et Joseph Kosma pour la musique. Salle Olympe de Gouges 15, rue Merlin Paris 75011 Contact : Concert;Musique

