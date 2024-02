LES CHANTS DU TIROIR FEMMES DE CARACTÈRE AVEC DASTUM 44 Saint-Mars-de-Coutais, vendredi 8 mars 2024.

LES CHANTS DU TIROIR FEMMES DE CARACTÈRE AVEC DASTUM 44 Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Cet atelier-conférence est proposé du parcours artistique « Femmes créatrices ».

Association collectant le patrimoine oral, Dastum 44, avec ses ateliers Les chants du tiroir, fait vivre un répertoire de chansons traditionnelles regrouppées par thématique. Dans Femmes de caractère l’association propose un moment entre conférence et transmission autour de chansons mettant en scène des femmes qui ne s’en laisse pas conter. Hugo Aribart fait entendre, commente et analyse ses chansons dont les participants obtiendront les paroles et partitions afin, à leur tour, de redonner vie à ces airs parfois oubliés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

Salle Saint-Marine

Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheques@ccsudretzatlantique.fr

L’événement LES CHANTS DU TIROIR FEMMES DE CARACTÈRE AVEC DASTUM 44 Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2024-02-12 par eSPRIT Pays de la Loire