Les chants du Printemps La Chapelle-Saint-Ursin, 30 avril 2022, La Chapelle-Saint-Ursin.

Les chants du Printemps La Chapelle-Saint-Ursin

2022-04-30 14:30:00 – 2022-04-30

La Chapelle-Saint-Ursin Cher La Chapelle-Saint-Ursin

Le printemps s’est installé, les arbres se parent de leur feuillage et les fleurs éclosent.

La saison des amours démarre pour de nombreuses espèces, en particulier chez les

oiseaux. Les mâles exposent leurs plus belles couleurs et chantent à tue-tête de leurs

chants mélodieux, particuliers à chaque espèce.

C’est pourquoi nous vous proposons cette balade sur le sentier de la réserve naturelle,

pour observer et écouter les oiseaux du printemps tels que le Rossignol philomèle

réputé pour son chant mélodieux ou bien encore le Coucou gris et son « coucou » bien

connu.

Au cœur de la Champagne berrichonne du Cher, sur les communes de la Chapelle-Saint-Ursin et de

Morthomiers, la réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller est un ensemble de

pelouses calcicoles relictuelles au cœur d’une zone industrielle.

+33 9 72 62 74 41

© concervatoire des espaces natuelles

La Chapelle-Saint-Ursin

