2022-04-09 08:30:00 – 2022-04-09 10:30:00

Desnes Jura L’Ecopôle vous ouvre ses portes et vous accueil pendant quelques heures à la découverte des chants d’oiseaux. Notre ornithologue vous apprendra à reconnaitre les oiseaux en fonction de leur chant et les raisons derrière ces mélodies qui accompagnent nos sorties. christine.abt@chasseurdujura.com +33 3 84 85 19 17 L’Ecopôle vous ouvre ses portes et vous accueil pendant quelques heures à la découverte des chants d’oiseaux. Notre ornithologue vous apprendra à reconnaitre les oiseaux en fonction de leur chant et les raisons derrière ces mélodies qui accompagnent nos sorties. Desnes

