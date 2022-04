LES CHANTS DES OISEAUX À L’ÏLE SOUS ESSEGNEY Charmes Charmes Catégories d’évènement: 88130

2022-05-14 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-14 12:00:00 12:00:00

Charmes 88130 1 EUR L’association CPN les P’tits Castors vous propose une sortie à la découverte du chant des oiseaux sur le site de l’Espace Naturel Sensible de l’Ile-sous-Essegney.

Rendez-vous à l’Espace Clémenceau à 9h30 le samedi 14 mai 2022.

Tarif :1 euro.

Renseignements : cpn.ptitscastors@free.fr / 03 29 38 18 70 +33 3 29 39 18 70 Bertrand Kernel

