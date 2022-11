Les Chants de Noël: FADO Trets Trets Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-09 19:00:00 – 2022-12-09 20:30:00

Bouches-du-Rhône Trets Produit par Prodig’ Art, ce concert met à l’honneur le fado, musique du monde et patrimoine de l’Humanité autour de la chanteuse Carina Salvado.

Aux coté de ses musiciens, l’artiste incarne une approche singulière et moderne de ce répertoire et propose un voyage musical au cœur des festivités portugaises en mêlant la beauté du fado à la danse de la fête. Un concert festif, recueilli et savoureux à partager en famille.

Coproduction avec la Maison du Chant. La traditionnelle tournée des Chants de Noël proposée par le Département revient à Trets cette année avec le « Noël FADO »

