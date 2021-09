La Ciotat La Ciotat Shipyards Bouches-du-Rhône, La Ciotat Les chantiers navals de La Ciotat organise une journée ” Port Ouvert ” La Ciotat Shipyards La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

De l’ancienne cale de lancement sur laquelle se construit le nouvel ascenseur à bateaux 4300 tonnes à la plateforme superyachts en passant par les grandes nefs ou encore le nouveau village entreprises, les visiteurs seront invités à découvrir l’histoire des chantiers navals de La Ciotat et son activité actuelle de “yachting” à travers une promenade libre et balisée. Organisée en collaboration avec l‘association Vence / Maison de la construction navale, la visite sera également ponctuée d’explications données par des anciens travailleurs du chantier. Temps fort de la journée, un tirage au sort organisé à 16h30 (inscription de 10h à 16h sur l’esplanade de la Maison de la Construction Navale) permettra à 3 chanceux de monter sur le Grand Portique (âmes sensibles et sujets au vertige s’abstenir) pour contempler La Ciotat du haut de ses 80m de hauteur. Informations pratiques : Visite libre et balisée le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 17h Entrée au niveau de la porte d’accès sur l’esplanade de la Maison de la Construction Navale Entrée gratuite Passe sanitaire exigé Tirage au sort pour monter au Grand Portique à 16h30, inscriptions sur place de 10h à 16h. Circuit de 3 km A/R entièrement piéton. Voir le plan de la visite sur [https://www.laciotat-shipyards.com/fr/portes-ouvertes/](https://www.laciotat-shipyards.com/fr/portes-ouvertes/)

