Yonne

ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES les chantiers du théâtre, 4 mars 2023, Villeneuve-sur-Yonne. ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES 4 – 7 mars 2023 les chantiers du théâtre De et avec : Agnès LARROQUE & Laure SEGUETTE – Une Conférence explosive sur les contes de fées ! les chantiers du théâtre Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Madame Train, spécialiste des contes de fées, accompagnée de son

assistante, Mademoiselle Carton, vient présenter sa nouvelle conférence. Le Vilain petit canard, Hansel et Gretel ou encore Blanche Neige sont ainsi livrés à son analyse, tandis que Mademoiselle Carton se charge de les mettre en images. Pourtant, bien vite, les illustrations et les mots vont s’entrechoquer, mettant à mal les certitudes de Madame Train et permettant l’émancipation de Mademoiselle Carton. Métamorphosant le tragique en burlesque, cette conférence traverse l’unviers merveilleux du conte de fée sous le prisme du théâtre, de l’humour et de la magie pour en questionner le sens contemporain et faire exploser les stéréotypes qu’ils contiennent.

On vous raconte des histoires permet de mettre en mouvement notre imagination et notre capacité à questionner les récits afin de ne pas s’en laisser conter !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-07T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu les chantiers du théâtre Adresse Villeneuve sur Yonne Ville Villeneuve-sur-Yonne Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville les chantiers du théâtre Villeneuve-sur-Yonne Departement Yonne

