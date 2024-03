Les Chantiers des Amateurs Théâtre « Le technicien » Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne, dimanche 31 mars 2024.

3ème édition des Chantiers des Amateurs Théâtre « Le technicien » par la compagnie Othe & Atre

L’histoire se déroule dans une maison d’édition, Les éditions de la Plaine, dirigée d’une main de fer par sa directrice Séverine Chapuis, qui, après avoir connu une séparation douloureuse, s’est jetée à corps perdu dans son travail. Mais un jour, son ex-mari, qu’elle n’a pas vu depuis 25 ans, ancien banquier d’affaires cynique et arrogant, débarque dans son bureau, presque sans le sou et quasi SDF. Il est venu lui demander pardon, et un emploi… EUR.

Espace culturel Jean-Pierre Pincemin 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@leschantiersdutheatre.fr

