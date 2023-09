Soirée pleine lune Les Chantiers de la Garonne Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Soirée pleine lune Les Chantiers de la Garonne Bordeaux, 29 septembre 2023, Bordeaux. Soirée pleine lune Vendredi 29 septembre, 18h00 Les Chantiers de la Garonne Entrée libre. Brasseurs Lalune, votre brasseur Bio à Bordeaux vous donne rendez-vous les soirs de Pleine Lune.

Le format est simple, dj set sur la plage, Bières Bio brassées sur place et une petite part de spiritualité. Les Chantiers de la Garonne 21 Quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00

