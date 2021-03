ANNULÉ / Les chanteurs d’oiseaux – « La conférence ornitho-perchée » Théâtre de Thalie, 23 mars 2021-23 mars 2021, Montaigu-Vendée.

ANNULÉ / Les chanteurs d’oiseaux – « La conférence ornitho-perchée »

Théâtre de Thalie, le mardi 23 mars à 20:30

Humour-musical

_**EN FAMILLE A PARTIR DE 6 ANS**_

Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction musicale par l’intermédiaire d’un musicien qui joue tantôt du saxophone, tantôt de la clarinette, les Chanteurs d’oiseaux vous transportent dans un univers poétique, musical et humoristique bien à eux.

Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ?

Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ?

Comment transmettre son héritage ?

Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ?

Et même, que manger ce soir ?

Avec humour et pédagogie, ces virtuoses de la voix transforment la salle en une immense volière peuplée de serins, de mouettes, de rouges-gorges et de canaris.

Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant !

_**« L’impression de rentrer dans la sphère de l’oiseau, de ne pas lui mentir, et de lui rendre hommage. » Télérama**_

Avec : Johnny Rasse, Jean Boucault et un musicien

DURÉE : 1H10

TARIFS

* Normal / 21€

* Réduit / 16€

* Abonné adulte / 18€

* Abonné jeune / 13€

**Comment réserver ?**

* à l’Office de Tourisme, du mardi au vendredi de de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h.

* par téléphone 02 51 06 39 17

* par mail [[billetterie@terresdemontaigu.fr](mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr)](mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr)

* par courrier adressé à l’Office de Tourisme

* en ligne : [billetterie.terresdemontaigu.fr](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

>> [Toutes les infos billetterie](https://thalie.terresdemontaigu.fr/informations-pratiques/conditions-vente/)

Théâtre de Thalie Esplanade de Verdun, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T20:30:00 2021-03-23T22:00:00