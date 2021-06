Le Petit-Pressigny Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire, Le Petit-Pressigny Les Chanteurs de Chevarnay Le Petit-Pressigny Le Petit-Pressigny Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le Petit-Pressigny

Les Chanteurs de Chevarnay Le Petit-Pressigny, 21 juin 2021-21 juin 2021, Le Petit-Pressigny. Les Chanteurs de Chevarnay 2021-06-21 18:00:00 – 2021-06-21

Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire Le Petit-Pressigny Concert de musique classique, chœur, soliste et violoncelle.

Oeuvres de Charpentier, Purcell, Buxtehude, Gabrieli. Dans l’église. Concert de musique classique, chœur, soliste et violoncelle.

